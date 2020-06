Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo (ore 19.30).

La squadra ha svolto allenamento sul campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento col pallone con esercitazioni di passaggi a stazioni.

Di seguito lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto.

