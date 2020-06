Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma giovedì 2 luglio a Bergamo per la 29esima giornata di Serie A (ore 19.30).

La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto in avvio allenamento a secco.

Successivamente seduta aerobica e lavoro tattico.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Fonte SSC Napoli.

Comments

comments