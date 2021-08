Qui Castel Volturno: il report dell’allenamento pomeridiano del Napoli

Tramite il sito ufficiale la SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento svolto oggi 3 agosto al Konami Training Center.

Di seguito il report:

“Pomeriggio di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 2.

Dopo una prima fase di attivazione e rapidità il gruppo ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto.Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Ounas ha svolto parte del lavoro in palestra e parte personalizzato in campo.Fabian, Insigne, Di Lorenzo, Luperto e Meret hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Contini ha svolto terapie per una contrattura all’adduttore.”

