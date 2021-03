Qui Castel Volturno. Infortunio per Ospina, differenziato per Demme

Dopo i due giorni di riposo concessi agli azzurri il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno.

Dopo la sosta per le nazionali il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello.

Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso palla a tema.

Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura di seduta dedicata al lavoro aerobico.

Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo 2. Demme ha fatto differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra.

David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana.

Ancora assenti gli 11 nazionali.

Comments

comments