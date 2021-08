Qui Castel Volturno. Oggi la ripresa della preparazione con due ‘rinforzi’

Dopo la domenica concessa agli azzurri per smaltire le fatiche dell’amichevole vinta con il Bayern Monaco, il Napoli riprende oggi la preparazione precampionato.

Al SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno oggi si aggregano alla squadra dopo le vacanze post nazionali Fabiàn e Ospina.

Martedì rientrano anche gli italiani campioni d’Europa Insigne, Di Lorenzo e Meret.

Il Napoli mercoledì 4 agosto alle ore 18:00 affronta in trasferta in amichevole i polacchi del Wisla Cracovia (diretta TV in PPV sui canali Sky al prezzo di € 9,99).

Dal 5 al 15 agosto sarà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro e Spalletti potrebbe ritrovare anche Ghoulam e Lozano.

In attesa della conferma delle date e degli avversari le ultime due amichevoli precampionato del Napoli sono in programma durante il ritiro a Castel di Sangri domenica 8 agosto (contro L’Aquila?) e sabato 14 agosto (contro l’Ascoli?).

