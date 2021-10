Qui Castel Volturno. Oggi parte la missione Torino, quando rientrano i nazionali

Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, i Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18).

Spalletti già oggi avrà a disposizione quattro nazionali: Meret, Di Lorenzo, Insigne e Osimhen.

Domani dovrebbero tornare a disposizione del tecnico dei partenopei anche Anguissa ed Elmas, mentre giovedì dovrebbero rivedersi a Castel Volturno Koulibaly, Rrahmani e Zielinski.

Gli ultimi a rientrare in gruppo sono Lozano e Ospina che le tante ore di volo per rientrare in Italia e il fuso orario da smaltire, difficilmente saranno a disposizione di Spalletti prima di sabato.

Da valutare le condizioni di Ounas e Lobotka e i progressi di Demme, Mertens e Ghoulam.

