Qui Castel Volturno. Problemi al ginocchio per Insigne non parte per Mosca

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Gli azzurri preparano la gara di mercoledì contro lo Spartak Mosca in Russia per la quinta giornata di Europa League (ore 16.30).

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione su inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Anguissa ha svolto terapie. Ounas terapie e personalizzato in campo. Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro.

