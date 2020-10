Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castel Volturno.

La squadra ha svolto riscaldamento in avvio e lavoro di scarico.

Successivamente ripetute di corsa ed esercizi finalizzati alla forza.

Terapie e palestra per Insigne.

Fonte SSC Napoli.

Per mercoledì è prevista la decisione del Giudice Sportivo in merito alla partita Juventus-Napoli rinviata la scorsa domenica per l’impossibilità del Napoli di raggiungere Torino.

