Qui Castelvolturno – Scarico per chi ha giocato. Personalizzato per Llorente

Qui Castelvolturno – Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma giovedì per il quarto di finale di Coppa Italia.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo al Bentegodi dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e seduta tecnica.

Successivamente partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni al tiro. Malcuit ha lavorato in gruppo, mentre Llorente ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Comments

comments