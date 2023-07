Qui Dimaro Folgarida. La probabile formazione del primo test amichevole del Napoli, diretta TV in chiaro

Settimo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro Folgarida in Trentino e primo test amichevole al campo di Carciato. Fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta TV in chiaro su TV8.

Avversari i dilettanti dell’Anaune Val di Non.

Formazione sperimentale per il Napoli che ha iniziato il ritiro con molti giovani della Primavera e con i nazionali arrivati solo tre giorni fa e quindi difficilmente saranno in campo anche per non rischiare possibili infortuni.

Questo l’undici iniziale che potrebbe scendere in campo in base agli indizi delle formazioni schierate ieri da mister Garcia nella partitella che ha concluso la giornata di allenamento. L’unico dubbio riguarda i portieri che si sono alternati tra i pali delle due squadre:

(4-3-3): Contini (Idasiak o Gollini); Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Spavone; Politano, Simeone, Zerbin.

Nella ripresa ci sarà spazio per tutti anche per premiare i ragazzi della Primavera che hanno dato un utile e valido contributo in questa prima settimana di ritiro in Trentino.

