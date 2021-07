Secondo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro che anche oggi pomeriggio è sceso in campo per una seduta d’allenamento pomeridiana.

Dopo una prima fase di torelli, la squadra ha svolto esercizi di rapidità.

Successivamente esercitazione tattica e chiusura con partitina a campo ridotto.

Domani doppia seduta.

