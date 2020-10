La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli fornisce degli importanti aggiornamenti sull’interesse del Napoli per Basic del Bordeaux.

Sembrerebbe che il calciatore voglia vestire la maglia del Napoli ma non c’è alcun accordo tra i club. Il Bordeaux vorrebbe cederlo a titolo definitivo per far cassa ma il Napoli, a causa del Fair Play Finanziario, non può accontentare le richieste del club francese.

