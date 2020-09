Radio Kiss Kiss: nessuna offerta del PSG per Koulibaly, restano pochi margini per Milik alla Roma

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sul mercato del Napoli, impegnato sui possibili trasferimenti di Milik e Koulibaly.

Per quanto riguarda Koulibaly, non trovano conferme le indiscrezioni lanciate oggi dal The Telegraph riguardo un’offerta di 80 milioni al Napoli del PSG.

Con l’arrivo di Morata alla Juventus, si abbassano le possibilità di un trasferimento di Milik alla Roma, che adesso potrebbe non lasciar partire Dzeko. Per l’attaccante polacco ci sarebbero altri club interessati anche se adesso non sono ancora conosciuti i nomi di queste squadre.

