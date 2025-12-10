Radio Marte è Radio Ufficiale di “Auto Moto Napoli Expo 2026”, dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare

Radio Marte è Radio Ufficiale di “Auto Moto Napoli Expo 2026” – la grande festa delle due e quattro ruote – che si terrà dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare

Radio Marte annuncia la partnership come Radio Ufficiale di “Auto Moto Napoli Expo 2026”, la più grande fiera del Centro-Sud Italia dedicata al mondo delle auto e delle moto, in programma dal 4 al 7 giugno 2026 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Dopo il successo dell’ultima edizione – con oltre 40.000 spettatori, più di 1.000 auto e moto esposte, 200 espositori e un centinaio di modelli tra Ferrari e Lamborghini – l’evento torna in versione potenziata: 4 giornate di fiera, 6 padiglioni e 30.000 mq di area esterna, con una previsione di circa 80.000 visitatori attesi.

Grazie a questa media partnership, Radio Marte racconterà in diretta l’atmosfera dei padiglioni e delle aree esterne di Auto Moto Napoli Expo 2026, con:

* collegamenti live dalla Mostra d’Oltremare;

* interviste a espositori, piloti, ospiti e organizzatori;

* spazi dedicati nelle principali trasmissioni di Radio Marte;

* contenuti speciali per la Social TV e il canale 183.

«Siamo orgogliosi di affiancare un appuntamento che unisce passione, spettacolo e innovazione – dichiara la Direzione di Radio Marte – Auto Moto Napoli Expo è un evento che parla alla nostra community e alla città: essere Radio Ufficiale significa portare i nostri ascoltatori dentro la fiera, prima, durante e dopo le quattro giornate di giugno».

L’organizzazione di Auto Moto Napoli Expo, Auto Moto Euro Fiera S.p.A., sottolinea: «La collaborazione con Radio Marte ci permette di ampliare ulteriormente il pubblico e valorizzare espositori, sponsor e tutte le attività collaterali della manifestazione. Sarà un’edizione ricca di sorprese, pensata per appassionati, famiglie e professionisti del settore».

Nel corso della fiera spazio a supercar, moto sportive, area off-road 4×4, tuning, e-mobility, test drive e attività interattive per il pubblico, con un format che unisce esposizione, intrattenimento e networking tra aziende e operatori

