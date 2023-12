Raffaele Palladino: “Siamo una squadra solida, felice di aver ben figurato al Maradona”

Palladino in conferenza al Maradona dopo il pareggio a Napoli del suo Monza

Le dichiarazioni: “C’è rammarico per come si è messa la partita ma potevamo sia vincerla sia perderla. Oggi abbiamo fatto una partita solida, un buon calcio. Il rigore è un episodio. Su Colpani oggi è stata una scelta tecnica. Gli ho preferito Carboni, ma Colpani è entrato con un grande atteggiamento. Oggi pubblico spettacolare. La prima volta per me allenatore, molto emozionante. Sono stato concentrato sulla mia squadra e sono felice di aver strappato un punto. La costruzione dal basso? Ci lavoriamo tanto, abbiamo messo in difficoltà il Napoli. Per il Napoli questa è una stagione sfortunata, sono certo che con le qualità che hanno ne usciranno fuori. I miei giocatori? Alcuni sono molto giovani, provo ad insegnare loro tante cose. Punti di debolezza del Napoli? Un po’ di fiducia dopo la storica fiducia dello scorso anno. Fa parte del percorso come avvenuto al Milan dopo lo scudetto. Subiamo pochi gol? Il mio compito è mettere i ragazzi nella condizione di fare più gol adesso. Ci manca un pizzico di fortuna. La nostra squadra sa difendere e sa attaccare. Oggi abbiamo fatto la partita giusta”

Comments

comments