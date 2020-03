Rahmani: “Dal primo luglio sarò del Napoli ma non so cosa sarà fatto con il campionato”

Il prossimo acquisto del Napoli Amir Rrahmani, difensore ora al Verona ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SuperSport.

“Due domeniche fa, abbiamo giocato contro la Sampdoria, abbiamo perso 1-2. Dopo alcuni giorni, alcuni giocatori della Sampdoria sono risultati positivi, siamo stati costretti a rimanere in isolamento. Non ci è stato dato alcun test perché non avevamo sintomi. Alla ripresa degli allenamenti, dovrebbero esserci i test”

NAPOLI – “Dal primo luglio ho firmato un contratto col Napoli, ma non so cosa sarà fatto con il campionato. Il Premier Conte ha deciso che fino al 4 aprile saremmo tutti fermi. Due giorni fa in conferenza ha detto che il termine poteva essere posticipato“.

