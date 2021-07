Rai, approvata l’offerta per diritti audiovisivi della Serie A: l’obiettivo è mantenere la programmazione tradizionale

Nella riunione andata in scena nella giornata di oggi, il CdA della Rai ha anche approvato la revisione del budget 2021, con la previsione di un risultato di pareggio

rispetto a un budget iniziale che prevedeva un risultato negativo di -57 milioni di euro.

Inoltre – fanno sapere da Viale Mazzini – è stata approvata l’offerta da parte della tv di Stato per i diritti audiovisivi non esclusivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2021-2024, durante il quale Dazn e Sky saranno titolari dei diritti della competizione.

Fonte: Calcio e Finanza

