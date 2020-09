Rai, arrivano smentite su Deulofeu: il Napoli non è interessato

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del presunto interesse del Napoli per Gerard Deulofeu.

Lo spagnolo è una vecchia conoscenza del nostro campionato, avendo vestito la maglia del Milan, e sembra destinato a lasciare il Watford dopo la retrocessione. Venerato ha, però, smentito l’ipotesi di vederlo in azzurro: “Deulofeu non piace al Napoli. Sicuramente se n’è parlato, anche la formula era molto interessante, ma si è deciso di non procedere. Piuttosto, gli azzurri preferirebbero rimanere con Politano e Lozano”.

