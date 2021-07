Rai – Berge disposto a trasferirsi al Napoli ma lo Sheffield non vuole cederlo in prestito

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dell’interesse del Napoli per Sander Berge.

Il centrocampista norvegese era finito nel mirino degli azzurri già durante la sua militanza al Genk, e ora il suo nome è tornato d’attualità, dopo l’addio di Bakayoko e l’infortunio di Demme: “Berge? Il Napoli ha avuto nuovi contatti col suo agente che gli ha detto due cose: il giocatore verrebbe volentieri al Napoli ma lo Sheffield lo cede solo a titolo definitivo per 22 milioni trattabili e non in prestito. Il calciatore, intanto, ha offerte anche da Premier League e Bundesliga”.

Comments

comments