Rai, c’è l’accordo economico tra il Napoli e Allegri: si attende il Real Madrid, la situazione

Massimiliano Allegri è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, stando a quanto riferito da Rai Sport.

Il giornalista Ciro Venerato, infatti, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che il club azzurro avrebbe trovato un accordo economico con il tecnico livornese, con una proposta che, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per capire il futuro di Allegri, che sia al Napoli o al Real Madrid (con l’Inter sullo sfondo in caso di addio di Conte).

I Blancos, infatti, sono da tempo sulle sue tracce, ma non è ancora chiaro se decideranno di affondare sull’ex tecnico della Juventus, se preferiranno altri profili o se, addirittura, confermeranno Zinedine Zidane. Qualora Allegri dovesse firmare per le Merengues, il piano B di Aurelio De Laurentiis porta a Luciano Spalletti, che ha già dato la disponibilità ad accettare l’azzurro.

Comments

comments