Rai, c’era l’accordo tra Napoli e Fiorentina per Milik: no del polacco

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha raccontato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, un retroscena su Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco è ormai un separato in casa ma, stando a Venerato, l’unica offerta da lui rifiutata sarebbe stata quella della Fiorentina: “In estate Milik voleva andare via e sperava nell’Everton, nell’Atletico Madrid, poi anche nella Roma dopo esser stato mollato dalla Juventus. L’unico vero ‘no’ di Milik è arrivato all’indirizzo della Fiorentina ad inizio ottobre. C’era accordo totale tra le due società, il Napoli avrebbe incassato tanti soldi nonostante fosse in scadenza. Juventus? Mai dire mai per il futuro, ma c’è da dire che l’idea era nata con Sarri, quindi non so se sarà ancora interessata a parametro zero”.

