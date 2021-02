Rai, conferme su Petrachi: ADL valuta il profilo dell’ex Roma come successore di Giuntoli

Nella giornata di ieri erano emerse alcune voci circa un interessamento del Napoli nei confronti di Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma.

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato queste indiscrezioni, affermando che Aurelio De Laurentiis sarebbe fortemente stuzzicato dall’idea di affidare all’ex dirigente del Torino il ruolo attualmente rivestito da Cristiano Giuntoli, la cui posizione è in bilico come quella del tecnico Gennaro Gattuso. Il nome di Petrachi è quello che al momento sembrerebbe convincere maggiormente il patron azzurro, ma non ci sarebbe stato, finora, alcun colloquio telefonico. Ma De Laurentiis riflette…

Comments

comments