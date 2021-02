Rai, Gattuso: “Stasera abbiamo reagito, ho visto un’altra squadra”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

“Potevamo fare molto meglio su tutti i gol, nel primo tempo abbiamo fatto fatica ma nella ripresa li abbiamo tenuti lì, abbiamo riaperto la partita e poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Un’altra squadra stasera, dopo quell’inizio, avrebbe potuto subito anche 4-5 gol e invece la squadra ha reagito. Sappiamo che non basta.

Osimhen? Non è facile rientrare dopo 94 giorni. Gli manca lo scatto, che è la sua dote principale. Può fare molto molto di più.

Cambio di assetto del secondo tempo?

Insigne aveva poco spazio sulla corsia e ho preferito metterlo al centro in modo che potesse svariare a tutto campo. Politano è in forma, salta l’uomo. Per questi due motivi sono passato al 4-2-3-1.

La Juve sabato? Noi in questo momento dobbiamo ripartire. E’ vero che lo diciamo da tanto tempo. Oggi i nostri centrali, ad esempio, non avevano mai giocato insieme. Oggi abbiamo rotto poco in difesa sui gol, invece siamo rimasti sempre in posizione. Bisogna migliorare i meccanismi, ma giocando ogni tre giorni si fa fatica. Dobbiamo tenere l’entusiasmo su, sappiamo che è una partita difficile con la Juventus. Gli stimoli non mancano contro la Juve, l’importante è recuperare gente. Cos’ha detto De Laurentiis? Non ci ho parlato, non ha detto nulla”.

