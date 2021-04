Rai, Gattuso verso l’addio: ADL è pazzo di Inzaghi, ma in pole c’è Spalletti

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del futuro di Gennaro Gattuso.

“Gattuso lascerà Napoli, non c’è margine per recuperare il rapporto con De Laurentiis. C’è sicuramente rispetto reciproco, ma dal 24 maggio le loro strade si separeranno e Rino non sarà più l’allenatore del Napoli. Ci sono due nomi per la sostituzione: De Laurentiis è innamorato di Inzaghi, ma quasi sicuramente Lotito non lo lascerà partire. In pole, oggi, c’è Spalletti, ma prima serve la qualificazione alla prossima Champions e poi bisogna capire che proposta economica gli verrà fatta”.

Comments

comments