Rai, Hysaj verso l’addio in estate: tre squadre sulle sue tracce

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del calciomercato azzurro.

In particolare, Venerato si è soffermato sulla situazione legata ai rinnovi contrattuali di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic: “Mercoledì c’è stata una telefonata da dentro o fuori tra l’agente di Hysaj, Giuffredi, e il presidente De Laurentiis. L’offerta del Napoli, da circa 2 milioni di euro, è stata ritenuta bassa dal procuratore, quindi ora il giocatore sarà proposto ad altre squadre in vista del mercato estivo. Sono interessate all’albanese: Roma, Olympique Marsiglia e Spartak Mosca. Credo che la stessa offerta al terzino il Napoli la proporrà anche a Maksimovic e anche in questo caso non sarà accettata“.

Comments

comments