Rai, il cambio di agente può favorire l’approdo di Emerson al Napoli: i dettagli

È Emerson Palmieri il principale obiettivo del Napoli, alla ricerca di un nuovo interprete che vada a rinforzare la corsia difensiva mancina.

Il terzino italo-brasiliano ha appena cambiato agente, affidando la sua procura a Pini Zahavi e, secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, questo dettaglio potrebbe favorire il club azzurro, che con Zahavi ha un ottimo rapporto. Quest’ultimo, inoltre, sarebbe particolarmente favorevole a un trasferimento del suo assistito all’ombra del Vesuvio, dove potrebbe trovare maggior spazio rispetto a quello che gli è stato concesso al Chelsea.

Ad Emerson resta ancora un anno di contratto, ma i Blues hanno un’opzione per rinnovarlo di un’ulteriore stagione. Un fattore da tenere in considerazione, in quanto permetterebbe al Napoli di impostare una trattativa sul prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto. Un’altra ipotesi, per gli azzurri, è quella di completare le cessioni di alcuni esuberi, e ricavare, così, i 10-11 milioni che potrebbero bastare per convincere il Chelsea.

