Rai, il Napoli blocca la cessione di Malcuit: è Hysaj a finire sul mercato

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato in uscita degli azzurri.

In particolare, il giornalista si è soffermato su Kevin Malcuit che, a meno di sorprese, dovrebbe restare all’ombra del Vesuvio, almeno per questa stagione. Il Napoli, infatti, avrebbe scelto di toglierlo dal mercato, preferendo cedere Elseid Hysaj, in scadenza di contratto il prossimo giugno. La speranza del ds Giuntoli è quella di ricavare almeno 10 milioni da un eventuale addio del terzino albanese.

