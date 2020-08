Rai: il Napoli ha acquistato Karbownik, al Legia andranno 7 milioni di euro

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli, pochissime ore fa, ha definito tutti i dettagli ed ha acquistato Michal Karbownik. Sarà un giocatore del Napoli dal 20 settembre in poi per una questione di bilancio ed il Legia Varsavia ha accettato. Il procuratore legale del calciatore fa parte di un’agenzia molto importante in Polonia. Il Napoli pagherà 7 milioni per il cartellino, contratto quinquennale a 500mila euro più bonus per il terzino. Di conseguenza sfuma l’affare Reguilon.”

