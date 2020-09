Rai, il Napoli spera di incassare 15 milioni da Maksimovic: poi caccia al centrocampista

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per fare il punto sul mercato del Napoli.

In particolare, il giornalista si è soffermato sul futuro di Nikola Maksimovic: “Il Napoli se riesce a dismettere in maniera importante alcuni giocatori, mi riferisco più a Maksimovic che Milik, potrebbe acquistare un centrocampista. Il West Ham tratta Rugani e Maksimovic, gli hammers vorrebbero il difensore bianconero con un prestito con dirrito di riscatto. Se la Juve non acccetterà questa formula allora gli inglesi viveranno sul serbo. Se il Napoli guadagnerà dalla cessione di Maksimovic sui 15 milioni di euro, allora i soldi saranno reinvestiti sul centrocampista, che potrebbe essere il norvegese del Az Midtsjo“.

