Rai, inserimento del PSG e maxi offerta a Koulibaly: lui preferirebbe il City

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly.

L’agente del senegalese, Fali Ramadani, avrebbe trovato un accordo con il Manchester City, per un contratto di 5 anni da 12 milioni a stagione, ma ci sarebbe stato un inserimento da parte del Paris Saint Germain. Il dirigente parigino Leonardo avrebbe incontrato De Laurentiis, e sarebbe inoltre disposto a pareggiare l’ingaggio faraonico proposto dagli inglesi. Koulibaly, ormai destinato alla cessione per una cifra compresa tra i 70 e i 75 milioni, preferirebbe trasferirsi alla corte di Guardiola, ma il PSG è tornato prepotentemente in corsa.

