Rai – Juric il nome più caldo, ma il Napoli riflette su due aspetti: ci sono anche Sarri e Fonseca

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro della panchina azzurra.

Con Gattuso che, probabilmente, saluterà a fine stagione, il nome più caldo per la sua sostituzione, al momento, sembrerebbe essere quello di Ivan Juric, che già dall’anno scorso sta facendo benissimo con il suo Verona. Tuttavia, due dubbi frenano la società dal tentare l’affondo definitivo: il primo è di natura tattica, visto che il croato gioca con il 3-5-2 e il Napoli è costruito per il 4-2-3-1 o il 4-3-3, il secondo, invece, riguarda la sua scarsa esperienza in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Altre opzioni concrete sono Paulo Fonseca, la cui posizione alla Roma è ancora in bilico nonostante la conquista della semifinale di Europa League, e Maurizio Sarri, che si è detto disponibile a trattare con De Laurentiis, ma non sono da escludere piste estere.

