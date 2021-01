Rai, le cifre del passaggio di Milik al Marsiglia: percentuale sulla rivendita più alta del previsto

Sembra ormai cosa fatta il trasferimento dal Napoli al Marsiglia di Arkadiusz Milik, arrivato in Francia per sostenere le visite mediche.

Il polacco era finito, già dalla scorsa estate, ai margini della rosa azzurra, avendo rifiutato ogni offerta di rinnovo, ma De Laurentiis e Giuntoli sono riusciti a trovargli una nuova sistemazione, evitando così di perderlo a parametro zero a giugno. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il Marsiglia pagherà al Napoli 8 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 5 milioni di bonus (facilmente raggiungibili) e una percentuale su un’eventuale futura rivendita pari al 25% (superiore al 20% di cui si era parlato negli scorsi giorni). Per Milik, invece, pronto un contratto da 2,7 milioni di euro a stagione, che possono diventare 3,5 milioni in caso di raggiungimento di una serie di bonus.

