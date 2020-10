Rai, Milik via a gennaio o c’è il rischio di causa con ADL: entourage avvisato

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del futuro di Arkadiusz Milik.

“Dove andrà Milik? La Roma ha Dzeko, che non andrà via a gennaio, e Borja Mayoral preso dal Real Madrid. Inoltre la società giallorossa ha chiuso con un passivo incredibile, non può permettersi un investimento del genere. Le rispettive diplomazie di Napoli e Roma non sono al massimo dei rapporti. Non ipotizzo una risoluzione contrattuale di Milik con il club azzurro. Ad oggi la soluzione più probabile è che il Napoli trovi una squadra per il polacco a gennaio, sperando che quest’ultimo accetti. Se dovesse restare anche a gennaio, De Laurentiis potrebbe utilizzare la mano pesante facendo partire un’azione civile per danno d’immagine legato all’ammutinamento. Il Napoli ha ventilato la cosa al suo entourage, chiedendo di non tirare troppo la corda. Potrebbe esserci una causa multimilionaria”.

Comments

comments