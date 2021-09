Rai, Napoli-Mirante nessun contatto: c’è ottimismo per il recupero di Meret

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del presunto interesse del Napoli per Antonio Mirante.

“Non se ne farà niente, non c’è mai stato nulla. Dall’entourage del giocatore arrivano smentite secche, lui non vuole neanche fare il secondo o terzo portiere, ma preferirebbe avere un po’ di spazio. Il Napoli inoltre non farà un ulteriore investimento, c’è ottimismo per quanto riguarda il recupero di Meret, per il quale la società azzurra prevede 30 giorni di stop, al massimo 40”.

Comments

comments