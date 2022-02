Rai, nessun interesse del Napoli per Joao Pedro: ADL vuole puntare su profili più giovani

Nelle ultime ore erano emersi alcuni rumors su un presunto interesse del Napoli nei confronti di Joao Pedro, attaccante del Cagliari.

L’italo-brasiliano, convocato da Mancini in occasione dell’ultimo stage della Nazionale, sta facendo benissimo in questa stagione, nonostante le difficoltà della squadra sarda, ma le avances del Napoli sono state smentite da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport: “Non risulta nessuna trattativa per Joao Pedro. Finora, ho raccolto secche smentite da parte sia del Napoli che del Cagliari. Il club azzurro non intende investire sull’italo-brasiliano avendo prospetti più giovani da valutare. Il Cagliari conferma di non aver avuto nessun segnale da De Laurentiis o Giuntoli”.

Comments

comments