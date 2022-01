Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ai microfoni del Tg Sport ha parlato dell’interesse del Napoli per Nicolas Tagliafico.

“Ennesimo tentativo infruttuoso del Napoli. Dopo il Getafe, che aveva respinto l’offerta per Mathias Olivera, arriva il no ufficiale dell’Ajax per il terzino Nicolas Tagliafico. Gli olandesi hanno chiesto al ds Giuntoli un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 15 milioni poche ore fa. Il Napoli puntava, invece, al prestito con diritto”.

