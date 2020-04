Rai, non solo Milik: alla Juventus piacciono anche Mertens e Allan

Nelle ultime ore, l’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, è stato prepotentemente accostato alla Juventus, e anche la Rai ha parlato di questo presunto interesse.

A quanto pare, oltre che sul polacco, i bianconeri avrebbero messo gli occhi anche su Allan e su Dries Mertens: quest’ultimo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione e il suo addio non è da escludere. Non è da escludere, in caso di eventuali trattative, l’inserimento di Federico Bernardeschi, calciatore che piace molto agli azzurri.

