Rai, Olivera nuovo nome per la fascia: proposto al Napoli, ma la richiesta del Getafe è alta

È Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, il nuovo obiettivo di mercato del Napoli, alla ricerca di un rinforzo sulle corsie di difesa.

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’interesse verso l’uruguaiano: “Mathias Olivera è stato proposto dal procuratore Alessandro Lucci. Il profilo piace sicuramente ed è monitorato, ma le possibilità di vederlo a Napoli sono poche o nulle per via delle pretese del Getafe. La richiesta del club spagnolo, infatti, è alte e si aggira intorno ai 15 milioni”.

