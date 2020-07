Rai, Osimhen ad un passo: manca solo l’accordo tra Karnezis e il Lille

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della trattativa per Victor Osimhen.

“Siamo ai tecnicismi. L’operazione è definita. Nell’affare entrerà ufficialmente Karnezis. In queste ore il greco deve trovare un accordo col ds dei francesi. Il portiere chiede un triennale. Sono piccole sfaccettature, niente di trascendentale. Lo stipendio di Osimhen sono 5 mln lordi. Il Napoli ha riconosciuto al Lille solo bonus in manifestazioni europee, non c’è nessun titolo italiano nei bonus: niente campionato o quarto posto”.

