Rai, Paganini: “Fabian e Koulibaly? Il Napoli non vuole svendere, senza offerte congrue resteranno”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Paolo Paganini, giornalista ed esperto di calciomercato di Rai Sport.

“Locatelli? Ci devi andare in tempi non sospetti per prenderlo. Chiaramente ora la valutazione aumenta di partita in partita. La Juventus c’è da tempo ma deve prima alleggerire il bilancio e quindi alle cessioni, in particolare Ramsey. Ovviamente molto è legato anche al destino di Cristiano Ronaldo. Per ora tiene calde certe piste e poi deve pensare a vendere.

Fabian Ruiz e Koulibaly possono restare? Di fatto le situazioni Donnarumma e Calhanoglu insegnano che la tendenza è portare i giocatori a scadenza. Arma a doppio taglio perché poi diventano ancora più importanti i procuratori come Mendes e Raiola. Il Napoli giustamente non vuole svendere, in particolare Fabian Ruiz che ha mercato in Spagna. Quindi se non arrivano offerte congrue sono due giocatori destinati a rimanere.

Gattuso? Più vittima che carnefice ma quando tu ha un procuratore come Mendes che lo porta a Firenze e allarga alla possibilità di portare alcuni giocatori come Sergio Olivera e Guedes diventa un discorso di prendersi allenatore, staff e giocatori con valutazioni importanti. Non è solo una questione legata a quello però: la Fiorentina ha un paio di pezzi pregiati che Gattuso ha chiesto rimanessero – cioè Milenkovic e Vlahovic – ma ad oggi le rassicurazioni date non gli sono state più concesse. Lui è un uomo d’onore e l’ha interpretata come una presa in giro”.

