Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del rinnovo di Rino Gattuso.

Venerato ha di fatto annunciato l’accordo tra il tecnico e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per un prolungamento biennale: “Gattuso e De Laurentiis andranno avanti insieme per i prossimi due anni, sono pronte le carte per il rinnovo. Il presidente stima il suo allenatore, è preoccupato solo dalle sue condizioni fisiche per l’occhio”.

