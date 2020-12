Rai, pronto il rinnovo di Gattuso: ritardo legato ai diritti d’immagine

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato della situazione legata al rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli.

Il giornalista ha fornito nuove indiscrezioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi dispiace per Gennaro Gattuso, ma io sono pagato dalla mia azienda per dare notizie. Dico che il contratto relativo al rinnovo è pronto, ma si discute su alcune clausole relative ai diritti di immagine. Bisogna pazientare ancora un po’. Le parti vogliono continuare insieme. De Laurentiis ha già sottoscritto il contratto, manca solo la firma di mister Gattuso. Sappiamo quanto il Napoli tenga ai diritti di immagine. Il patron ha avuto dei diverbi con Arkadiusz Milik per il ristorante aperto dall’ex calciatore dell’Ajax in Polonia. Il rapporto tra i due si è deteriorato anche per questo motivo. Ecco perché il rinnovo di Gattuso sta tardando ad arrivare. Penso che non ci saranno problemi anche perché il rapporto tra le parti è molto buono anche se nel calcio, fino a quando non vengono apposte le firme, può accadere di tutto”.

