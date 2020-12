Rai – Quattro pretendenti per Elmas, ma il Napoli non vuole cederlo: c’è anche il Dortmund

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Eljif Elmas, centrocampista azzurro.

Il centrocampista macedone ha attirato su di sé l’attenzione di molte squadre in giro per l’Europa, ma non ha alcuna intenzione di lasciare il capoluogo campano: “Elmas sta benissimo al Napoli, il giocatore non ha detto sì a nessuno. Il Benfica ma anche il Leeds United, il Borussia Dortmund hanno offerto a Giuntoli 25mln per il suo cartellino, ma il ds azzurro non ha voluto saperne, nonostante si potesse fare una plusvalenza da sogno, visto che il calciatore è stato pagato 16 mln ma ci sono stati già due anni di ammortamento. Il Napoli, di fatto, ha rifiutato cuna plusvalenza di 15-16mln. Sul calciatore c’era anche il Borussia Monchengladbach”.

