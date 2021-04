Rai, Spalletti pronto ad ascoltare un’offerta del Napoli: in passato già contatti con ADL

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della possibilità di vedere Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.

“Spalletti? È uno dei nomi sulla lista di De Laurentiis, ma ad oggi non ci sono ancora stati contatti intensi. In passato il Napoli lo aveva cercato, ad esempio quando seppe dell’addio di Benitez dopo Doha. A gennaio rifiutò la proposta perché ancora sotto contratto con l’Inter, ma, ad oggi, se dovesse arrivare una chiamata, lui sarebbe interessato e ascolterebbe il progetto. Oltre a lui, in caso di qualificazione alla Champions, lascio in piedi anche il nome di Fonseca”.

