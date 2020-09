Rai, svolta nella trattativa Milik-Roma: Napoli disposto a fare uno sconto

Il Napoli ha scelto di abbassare le pretese per Arkadiusz Milik e, a questo punto, la trattativa con la Roma, fortemente interessata al polacco, può riaprirsi.

Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro si accontenterebbe di 20 milioni (più 5 di bonus) per cedere il polacco, per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. I giallorossi, per ora, sono fermi a 15 milioni più due giovani della Primavera. Si lavora per trovare un accordo, ma ora la Roma sembrerebbe davvero in pole position nella corsa a Milik.

