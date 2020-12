Rai, troppo bassa la proposta dell’Atletico per Milik: il Napoli intenzionato a dire no

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato del futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“L’Atletico non è disposto a svenarsi per arrivare a Milik, e intanto non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale al Napoli. Gli spagnoli sono disposti a sborsare al massimo 8 milioni di euro, e l’hanno già fatto sapere all’entourage del calciatore. De Laurentiis, in tal caso, rifiuterà, perché valuta Milik 15 milioni di euro. L’Atletico, tuttavia, non aspetterà molto, visto che sul suo taccuino ci sono i nomi di altri attaccanti come Origi e Lacazette”.

Comments

comments