Rai – Tutino, non solo la Salernitana: sull’azzurro anche due club di Serie B

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del futuro di Gennaro Tutino, attaccante azzurro.

Il ragazzo, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in Serie A della Salernitana, sembrava prossimo al ritorno in granata, ma ora su di lui ci sono anche due club di Serie B: “Per Tutino è lotta a tre tra Monza, Parma e Salernitana. L’agente sta parlando soprattutto con il Parma che ad oggi, anche per motivi d’ingaggio, sembra più avanti rispetto agli altri due club”.

