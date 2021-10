Rai, Varriale sospeso dal video dopo l’accusa di stalking

La Rai ha deciso di sospendere momentaneamente Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport e giornalista, dopo le accuse di stalking.

Varriale è sotto indagine per stalking e lesioni personali aggravate, dopo che l’ex compagna lo ha denunciato per percosse e stalking e, al momento, è stata disposta la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”. La Rai, dunque, ha disposto la sospensione dal video, fino a quando la vicenda non sarà chiarita, per difendere la propria reputazione e anche quella del giornalista.

Comments

comments