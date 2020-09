Rai, Vecino e il Napoli ancora lontani: tre problemi rallentano la trattativa

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della trattativa tra Napoli ed Inter per Matias Vecino.

Secondo Venerato, l’affare sarebbe stato proposto dai nerazzurri, ma ha solo il 5% di possibilità di andare a buon fine. Ci sono, infatti, diverse problematiche che frenano la trattativa. Innanzitutto, il Napoli non valuta 18 milioni di euro il centrocampista uruguaiano e sarebbe intenzionato a prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto (e non obbligo). In secondo luogo, l’Inter, almeno per quest’anno, dovrebbe contribuire al pagamento dello stipendio. Infine, gli azzurri dovrebbero prima definire la cessione di uno tra Adam Ounas, Fernando Llorente, Amin Younes.

