Rai, Venerato: “Conte un vecchio pallino di ADL, in futuro potrebbe allenare il Napoli”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Napoli-Juventus? C’è un modo didattico diverso di interpretare la carriera. Luciano Spalletti ha impostato la sua carriera sul bel gioco. Mi sento più vicino allo stile di Luciano, Allegri questo lo sa bene. Stimo entrambi, per me sono i due migliori allenatori italiani in circolazione.

Conte al Napoli? Lui è un animale da successo che vive per la vittoria. E’ un vecchio pallino di De Laurentiis, ha provato più volte a portarlo a Napoli. Non escludo che in futuro possa tentare di vincere anche sulla panchina del Napoli, perché piace tantissimo a De Laurentiis. Tuttavia auguro a Spalletti di vincere lo scudetto a Napoli, ma in futuro sulla panchina azzurra potremmo ritrovarci proprio Conte”.

